Süleyman Soylu '15 yaşından beri bu hastalık var' dedi, sağlık durumunu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu rahatsızlığından ötürü deprem bölgesindeki çalışmalara ara vermişti. Kahramanmaraş'ta bulunan Bakan Soylu, sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu '15 yaşından beri bu hastalık var' dedi, sağlık durumunu açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çalışmalarına devam ederken rahatsızlandı. "Tedavi göreceğim" diyerek dinlenmeye çekildiğini duyuran Bakan Soylu sağlık durumuna ilişkin merak edilenleri yanıtladı. İşte Bakan Soylu'nun son sağlık durumu...

15 YAŞINDAN BERİ BU HASTALIĞI VARMIŞ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN TÜRK'ten Fulya Öztürk'e sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, sağlık sorunlarıyla ilgili, "15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum." dedi.

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