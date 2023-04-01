Bozdağ'dan İYİ Parti'nin kurşunlanmasıyla ilgili açıklama: Akşener'i Erdoğan'dan özür dilemeye davet etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bozdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanmasıyla ilgili konuştu. Bozdağ, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sert sözlerle yüklenen İYİ Parti lideri Meral Akşener'i özür dilemeye davet etti.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İYİ PARTİ BİNASINA ATEŞ AÇILMASI

Kimse bir şey bilmiyor, ortada fail yok. Akşener yaptıranı biliyorlarmış gibi, o kabuller üzerinden sayın Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef gösteren açıklamalar yaptılar. Kabul edilebilir değildir. Atılan iftiralara, delillere dayanmadan hareket etmek siyasi partilerin genel başkanlarına yakışmaz. Partimizi hedef alan imalarda bulunan sayın Akşener, eminim utanmışlardır, pişman olmuşlardır. Sayın Akşener'i cumhurbaşkanımızdan özür dilemeye davet ediyorum dilemezse bunu millete nasıl hesap verecek biz de merak ediyoruz.

ERDOĞAN'IN ADAYLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili Bozdağ, "Anayasa Mahkemesi'ne taşıma beyhude bir arayış. YSK'nın kararı anayasaya uygun ve doğru bir karardır" dedi. Bozdağ "Bundan sonra meydanlarda halkın gönlüne girmek için demokratik rekabeti birlikte yapalım ve milletimiz kimi istiyorsa onu cumhurbaşkanı seçecektir. Mahkeme yoluyla veya başka yol ve yöntemlerle cumhurbaşkanımızın adaylığına da, Allah’ın izniyle cumhurbaşkanı seçilmesine de engel olmayacaklardır." ifadelerini kullandı.