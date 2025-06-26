Sarıyer'de Nişanlı Dehşeti: Genç Kadını Başından Vurdu, Kaçtı

Sarıyer'de tartıştığı nişanlısını başından vuran bir erkek olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa süre içinde Şişli’de yakalandı. Kadının hayati tehlikesi sürüyor.

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Sarıyer'de Nişanlı Dehşeti: Genç Kadını Başından Vurdu, Kaçtı
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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde gece yarısı yaşanan olayda, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlayan nişanlı çift arasında kavga çıktı. Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'nde yaşanan olayda erkek şahıs, nişanlısını tabancayla başından vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Sarıyer'de Nişanlı Dehşeti: Genç Kadını Başından Vurdu, Kaçtı - Resim : 1

ŞİŞLİ'DE YAKALANDI

Ağır yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için geniş çaplı arama başlattı. Şüpheli kısa süre içinde Şişli’de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sarıyer'de Nişanlı Dehşeti: Genç Kadını Başından Vurdu, Kaçtı - Resim : 2

Olayla ilgili soruşturma sürerken, şiddet mağduru genç kadının tedavisi hastanede devam ediyor.

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Kaynak: İHA

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