Sarıyer’de Kene İstilası: 'Bir Haftada 500 Kene Öldürdük' Diyen Mahalleli İsyanda

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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi 132. Sokak ve çevresini mesken tutan binlerce kene, mahalle sakinleri arasında panik ve korku yarattı. Özellikle akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle birlikte saklandıkları yerlerden çıkan kenarlar, yolları ve bina girişlerini sarmış durumda.

'CIMBIZLA TOPLAYIP KAVANOZA KOYDUM'

Sokakta oturduğu esnada paçasında yürüyen keneyi fark eden Hasan Çörek adlı vatandaş, çevredekilerin kene istilasına ilk başta inanmadığını belirtti:

"Sokaktan geçenler kene olduğuna inanmıyordu. Cımbızla topladım, kavanoza koyup gösterdim, o zaman inandılar. Her taraf kene dolu. Ben bu durumun caddelerdeki mazgalların yıkanmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Büyükşehir’i aradık, yazı yazdık, muhtara başvurduk ama hiç ilgilenen yok."

'500'ÜN ÜZERİNE KENE ÖLDÜRDÜK'

10 yıldır bölgede esnaflık yapan Murat Baştuğ, kendi imkanlarıyla kene avına çıktıklarını belirterek, "Aşağı yukarı bir haftadır kene istilasına uğradık. Kendi çabamızla önlemeye çalışıyoruz ama işin içinden çıkamadık. Sadece bir haftada 500'ün üzerinde kene öldürdük. Çocuklar dışarı çıkamıyor, millet evine hapsoldu" dedi.

'45 YILDIR BURADAYIM, BÖYLE İSTİLAYI İLK DEFA GÖRDÜM'

45 yıldır aynı mahallede yaşayan İkram Düzgün ise "Şimdiye kadar böyle bir kene görmedik. Ormandan mı geldi, birisi mi bıraktı belli değil. Akşam serinliğinde ordu gibi çıkıyorlar, kendimizi korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'CAN SAĞLIĞIMIZ TEHLİKEDE'

Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıklara yol açabilen kene tehlikesine karşı Sarıyer Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) duyarsız kaldığını iddia eden mahalle halkı tedirgin.

Mahalle sakinlerinden Soner Akar, "Arkadaşlarımız defalarca belediyeyi aramasına rağmen kimse gelip ilgilenmedi. Televizyonlarda kene yapışınca neler olduğunu herkes görüyor, can sağlığımız tehlikede. Sorumluların bir an önce gelip profesyonel ilaçlama yapmasını bekliyoruz" diyerek acil müdahale çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA