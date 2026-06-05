Ünlülerin Uyuşturucu Sonuçları Belli Oldu: Serenay Sarıkaya, Feyze Civelek, Blok3, Mirgün Cabas

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Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında ATK raporu ortaya çıktı: Feyza Civelek ve Blok3’ün testinde kokain çıktı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Raporda, şüphelilerden alınan kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu madde tespit edilip edilmediği tek tek yer aldı.

FEYZA CİVELEK'İN İDRAR VE KIL ÖRNEĞİNDE KOKAİN METABOLİTİ

ATK raporuna göre Feyza Civelek'in kan örneği negatif çıktı.

Civelek'in idrar ve kıl örneklerinde ise kokain metabolitleri tespit edildi.

BLOK3'ÜN KIL ÖRNEĞİNDE THC TESPİT EDİLDİ

Raporda Blok3 olarak bilinen Hakan Aydın'a ilişkin sonuçlar da yer aldı.

Aydın'ın kan ve idrar örnekleri negatif çıkarken, kıl örneğinde esrar etken maddesi THC tespit edildi.

MİRGÜN CABAS VE SERENAY SARIKAYA NEGATİF

Tabloya göre Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas ve Serenay Sarıkaya'nın kan, idrar ve kıl örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

DİĞER İSİMLERE İLİŞKİN BULGULAR DA RAPORDA YER ALDI

Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat ve Osman Haktan Canevi'nin kan ve idrar örneklerinde esrar etken maddesi metaboliti, kıl örneklerinde ise esrar etken maddesi THC tespit edildi.

Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan, idrar ve kıl örneklerinde kokain ve metabolitleri belirlendi.

Fatma Uludan Gugu'nun kan, idrar ve kıl örneklerinde hem esrar etken maddesi hem de kokain metabolitleri tespit edildi.

Mehmet Rahşan'ın kan örneği negatif çıkarken, idrar örneğinde kokain metaboliti; kıl örneğinde ise metamfetamin ile kokain metaboliti tespit edildi.

Kübra İmren Siyahdemir'in kan ve idrar örneklerinde esrar metaboliti, kıl örneğinde ise esrar etken maddesi THC ile kokain metaboliti tespit edildi.

Yaşar Özdaş'ın kan ve idrar örnekleri negatif çıkarken, kıl örneğinde esrar etken maddesi THC'ye rastlandı.

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN TEST SONUÇLARI

Kaynak: Takvim