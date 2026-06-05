BirGün Muhabiri İsmail Arı Hakkında Tahliye Kararı

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Hakkında açılan dava kapsamında 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve yaklaşık 75 gündür cezaevinde olan BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı.

Savunmaların ardından savcılık mütalaasına geçildi. Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, bulguların tamamının henüz toplanmamış olması ve suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin bulunması nedeniyle tutukluluğun devamını talep etti.

Mütalaanın arından söz alan Arı'nın avukatı, "Müvekkilim 75 gündür tutuklu. Bu süre zarfında neden deliller toplanmadı?" diyerek tepki gösterdi.

HAKİM 'TAHLİYE' DEDİ

Hakim, gelinen aşamada İsmail Arı'nın delil karartma imkanının olmaması, sabit ikametgah adresinin olması nedeniyle tutukluluk koşullarının kalktığından, tahliyesine karar verdi.

Kararın ardından mahkeme, dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması amacıyla bir sonraki duruşmayı 9 Ekim 2026 tarihine erteledi. Gazeteci Arı, yargılama sürecine tutuksuz olarak devam edecek.

Kaynak: ANKA