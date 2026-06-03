Sivas'ta Kene Kabusu Durdurulamıyor! Bilanço Ağırlaşıyor: 4. Ölüm Gerçekleşti

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Sivas'ta kene ısırması sonucu bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, can almaya devam ediyor. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış ve peş peşe gelen ölüm haberleri kentte alarm seviyesini yükseltirken, dördüncü acı haber geldi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul'da ikamet eden evli ve 2 çocuk annesi 31 yaşındaki Havva Dursun, yaz tatilini geçirmek üzere memleketi Sivas'ın Akıncılar ilçesine gitti. Kırsal alanda kene tutunmasına maruz kalan genç kadın, bir süre sonra yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından hemen Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dursun, durumunun ciddiyeti nedeniyle önce Suşehri Devlet Hastanesi'ne, ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Havva Dursun, tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti. Genç annenin cenazesi, memleketi Akıncılar ilçesinde toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

ÖLÜ SAYISI 4 OLDU

Havva Dursun'un hayatını kaybetmesiyle birlikte, Sivas genelinde bu yıl KKKA virüsü şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı resmi olarak 4'e yükselmiş oldu.

Sağlık müdürlüğü ekipleri ve uzmanlar, bölgede kene popülasyonunun ve virüs taşıma oranının riskli seviyelerde seyrettiğini belirterek vatandaşları meraya, piknik alanlarına veya bağ/bahçeye çıkarken açık renkli kıyafetler giymeleri ve dönüştü mutlaka vücut kontrolü yapmaları konusunda hayati bir dille uyarıyor.

Kaynak: AA