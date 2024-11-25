Sarıyer'de Denize Düşmüşlerdi: Kaybolan 2 Kişinin Kimliği Belli Oldu

Sarıyer Aşiyan Sahili’nde denize düşerek kaybolan 2 kişinin kimliği belli oldu. İki kardeşin tatil için yurt dışından Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı.

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Sarıyer'de Denize Düşmüşlerdi: Kaybolan 2 Kişinin Kimliği Belli Oldu

Olay, Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu.

Sarıyer'de Denize Düşmüşlerdi: Kaybolan 2 Kişinin Kimliği Belli Oldu - Resim : 1

'TATİL İÇİN GELMİŞLER'

Denize düşerek kaybolan kişilerin yurt dışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye’ye gelen Ayşe Can (29) ve kardeşi Velat Can (23) olduğu öğrenildi. İki kardeşin kaybolmadan önceki son anları çevredeki bir teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer'de Denize Düşmüşlerdi: Kaybolan 2 Kişinin Kimliği Belli Oldu - Resim : 2

Görüntülerde, Ayşe Can’ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can’ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görülüyor.

Kaynak: DHA

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