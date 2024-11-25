8 Kişinin Öldüğü Aile Katliamına Yayın Yasağı!

İstanbul'da Bahtiyar Aladağ isimli şahsın annesi, babası, eşi ve çocuğu da dahil 7 kişiyi ve kendisini öldürdüğü olay Türkiye'yi şok etti. Kan donduran aile katliamına ilişkin yayın yasağı getirildi.

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8 Kişinin Öldüğü Aile Katliamına Yayın Yasağı!

Türkiye, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yaşanan aile katliamıyla sarsıldı. 33 yaşındaki Bahtiyar Aladağ, annesi Necmiye Aladağ ve babası Muhammet Aladağ’ı evlerinde öldürüp, kız kardeşi Buket Aladağ’ı ise silahla yaraladı. Ardından Avcılar Cemil Meriç Sokak'ta bir kuaför dükkanına silahla saldırdı. Saldırıda çalışan Mehmet Salih Özsökük hayatını kaybederken, eşinin kardeşi Gökhan Soylu ise, ağır yaralandı.

8 Kişinin Öldüğü Aile Katliamına Yayın Yasağı! - Resim : 1

EŞİ VE ÇOCUĞUNU DA ÖLDÜRMÜŞ

Sonrasında aracıyla Avcılar’dan Esenyurt’a giden Bahtiyar Aladağ, kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de silahla vurarak öldürdü. Bir gün içinde 3 ayrı ilçede katliam yapan Bahtiyar Aladağ, son olarak otomobilinde başına ateş ederek intihar etti. Tüm bunların ardından Aladağ'ın eşi, çocuğu ve kayınvalidesinin de cansız bedenleri bulundu. Katliamda ölü sayısı 8'e yükseldi.

Son olarak kan donduran olayla ilgili haberlere yayın yasağı getirilmesine karar verildi.

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