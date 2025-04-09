'Sarallar' Yöneticisi Atatürk Havalimanı'nda Yakalandı
‘Sarallar’ suç örgütü yöneticisi Atatürk Havalimanı’nda yakalandı. Şüpheli Ali U. U.'nun firarı durumda olduğu ve Türkiye'ye giriş yaptığı esnada gözaltına alındığı öğrenildi.
Kamuoyunda 'Sarallar Çetesi' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütünün kilit isimlerinden yurt dışında firari durumda olduğu tespit edilen Ali U.U., Türkiye’ye giriş yaptığı esnada ekipler tarafından gözaltına alındı.
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Kaynak: DHA-İHA
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