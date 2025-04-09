'Sarallar' Yöneticisi Atatürk Havalimanı'nda Yakalandı

Kamuoyunda 'Sarallar Çetesi' olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütünün kilit isimlerinden yurt dışında firari durumda olduğu tespit edilen Ali U.U., Türkiye’ye giriş yaptığı esnada ekipler tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA-İHA