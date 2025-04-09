UEFA Avrupa Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı
Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçları yayın oynanacak. İşte program!
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finali heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarda yaşanacak.
Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın oynanacak 4 karşılaşmayla yaşanacak. Çeyrek finalde rövanşlar ise 17 Nisan Perşembe günü yapılacak.
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
19.45 Bodo/Glimt - Lazio
22.00 Lyon - Manchester United
22.00 Rangers - Athletic Bilbao
22.00 Tottenham - Eintracht Frankfurt
Kaynak: İHA