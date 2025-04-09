Gözaltındaki Ünlü Rapçi Hakkında Flaş Gelişme
İtalya'da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla gözaltına ‘Massaka’ lakaplı rapçi M.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Barış Boyun dosyası’ kapsamında serbest bırakıldı. Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da bulunan şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kırmızı bültenle aranan ve İtalya’da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün eylem ve faaliyetleriyle birlikte sosyal medya paylaşımlarına ilişkini yapılan çalışmalar neticesinde, Youtube adlı sosyal medya platformunda ‘Massaka’ lakaplı rapçi M. İ.’nin suç ve suçlu öven nitelikte klipler paylaştığı tespit edildi.
'BARIŞ BOYUN' DOSYASINDAN SERBEST
Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Pendik’te gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M. İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Barış Boyun dosyası’ kapsamında serbest bıraktı. Şüpheli hakkında başka bir suçtan başlatılan işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.
TUTUKLAMA TALEBİ
Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da yürütülen M.İ. Youtube'daki paylaşımları dolayısıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: DHA