Gözaltındaki Ünlü Rapçi Hakkında Flaş Gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kırmızı bültenle aranan ve İtalya’da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün eylem ve faaliyetleriyle birlikte sosyal medya paylaşımlarına ilişkini yapılan çalışmalar neticesinde, Youtube adlı sosyal medya platformunda ‘Massaka’ lakaplı rapçi M. İ.’nin suç ve suçlu öven nitelikte klipler paylaştığı tespit edildi.

'BARIŞ BOYUN' DOSYASINDAN SERBEST

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Pendik’te gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M. İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Barış Boyun dosyası’ kapsamında serbest bıraktı. Şüpheli hakkında başka bir suçtan başlatılan işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLAMA TALEBİ

Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da yürütülen M.İ. Youtube'daki paylaşımları dolayısıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA