Gözaltındaki Ünlü Rapçi Hakkında Flaş Gelişme

İtalya'da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütünü öven klip yaparak sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla gözaltına ‘Massaka’ lakaplı rapçi M.İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Barış Boyun dosyası’ kapsamında serbest bırakıldı. Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da bulunan şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Son Güncelleme:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kırmızı bültenle aranan ve İtalya’da cezaevinde tutuklu bulunan Barış Boyun liderliğindeki suç örgütünün eylem ve faaliyetleriyle birlikte sosyal medya paylaşımlarına ilişkini yapılan çalışmalar neticesinde, Youtube adlı sosyal medya platformunda ‘Massaka’ lakaplı rapçi M. İ.’nin suç ve suçlu öven nitelikte klipler paylaştığı tespit edildi.

Gözaltındaki Ünlü Rapçi Hakkında Flaş Gelişme - Resim : 1

'BARIŞ BOYUN' DOSYASINDAN SERBEST

Tespit üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Pendik’te gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M. İ., çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Barış Boyun dosyası’ kapsamında serbest bıraktı. Şüpheli hakkında başka bir suçtan başlatılan işlemlerin ise devam ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki Ünlü Rapçi Hakkında Flaş Gelişme - Resim : 2

TUTUKLAMA TALEBİ

Hakkında yasa dışı bahis soruşturması da yürütülen M.İ. Youtube'daki paylaşımları dolayısıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Ünlü Rapçi Massaka Operasyonla Gözaltına AlındıÜnlü Rapçi Massaka Operasyonla Gözaltına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Barış Boyun
Son Güncelleme:
Ersun Yanal’ın En Acı Günü Ersun Yanal’ın En Acı Günü
Okulda Zehirlenme Şüphesi: 13 Öğrenci Hastanelik Oldu Okulda Zehirlenme Şüphesi: 13 Öğrenci Hastanelik Oldu
Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu, İlk Sıradakine Çok Şaşıracaksınız Yapay Zeka Bu Mesleklerin Sonunu Getiriyor! Büyük Risk Altındaki Sektörler Belli Oldu
En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor En Dayanıklı Otomobil Motorları Hangileri? Bu Araçların Motorları Hiç Bozulmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi! Piyasalarda Deprem Etkisi Yaratacak Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi!
Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu Hakan Kara Kötü Haberi Verdi! Düşüşü Çok Büyük Oldu
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu Koç Holding'den Yeni Rekor! Kimse Beklemiyordu