Şap Alarmı! Iğdır Hayvan Pazarı Kapatıldı
Iğdır'da şap hastalığının görünmesinin ardından Iğdır Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte sürdürülen çalışmalarda şap hastalığına rastlandığı bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren karantina süresince geçici kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur."
Kaynak: AA