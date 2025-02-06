Şap Alarmı! Iğdır Hayvan Pazarı Kapatıldı

Iğdır'da şap hastalığının görünmesinin ardından Iğdır Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle geçici kapatıldı.

Şap Alarmı! Iğdır Hayvan Pazarı Kapatıldı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte sürdürülen çalışmalarda şap hastalığına rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yetiştiriciler, Iğdır Hayvan Pazarı, ilimizde tespit edilen şap hastalığı nedeniyle 7 Şubat 2025 tarihinden itibaren karantina süresince geçici kapatılacaktır. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla alınan bu tedbire riayet edilmesi önemle rica olunur."

Sivas’ta Şap Alarmı, En Büyük Hayvan Pazarı KapatıldıSivas’ta Şap Alarmı, En Büyük Hayvan Pazarı KapatıldıGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Iğdır Hayvan
Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi? Kesme Tahtası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Tahta mı İyi Plastik mi?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı Fahrettin Altun'dan Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Mesajı
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Kibrine Cumhurbaşkanı Dayanamadı! Ziraat Genel Müdürü'ne Tokat Gibi Cevap Ziraat Genel Müdürü'ne Tokat Gibi Cevap
20 Milyar Liralık 'Hawala' Vurgununda Şifre Çözüldü 20 Milyar Liralık 'Hawala' Vurgununda Şifre Çözüldü
İstanbul'da Kar Yağışı Sürüyor! Çocuklar Soluğu Park ve Bahçelerde Aldı İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı Kocaeli'de Korkutan Fabrika Yangını! Dumanlar Gökyüzünü Kapladı
PFDK 8 Kulübe Para Cezası Yağdırdı PFDK'dan Ali Koç ve Dursun Özbek'e Ceza
App Store ve Play Store'daki Bu Uygulamalar Ele Geçirildi: Bütün Paranızı Çekiyor App Store ve Play Store'daki Bu Uygulamalar Ele Geçirildi: Bütün Paranızı Çekiyor
Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler