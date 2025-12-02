Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Dehşeti! 2 Ağır Yaralı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kırsal Sultantepe Mahallesi'nde akraba aileler arasında alacak verecek meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kavgada ağır yaralanan H.İ. (43) ile M.M. (50) ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan biri muhtar 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA