Şanlıurfa'da Operasyon! 8 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 9 bin 750 sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Operasyon! 8 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, 9 bin 750 sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 8 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi.

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Kaynak: AA

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