Şanlıurfa'da Operasyon! 8 Şüpheli Yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, 9 bin 750 sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.
Operasyonlarda, 9 bin 750 sentetik uyuşturucu hap ile 7 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 8 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.
Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek beklediklerini belirterek, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesini istedi.
Kaynak: AA