Çorum'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Kişi Tutuklandı

Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'da Uyuşturucu Operasyonları: 5 Kişi Tutuklandı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin il genelinde son 1 haftada yürüttükleri çalışmalarda 81 kök Hint keneviri, 5,56 gram esrar maddesi, 18,40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6,39 gram kenevir tohumu, 121,61 gram metamfetamin maddesi, 17 adet sentetik ecza ile 2 adet ecstasy ele geçirildi. Operasyonlarda üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 7 şahıstan 5'i sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok!Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu... Ele Geçirilenler Arasında Yok Yok!Güncel

Kaynak: İHA

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