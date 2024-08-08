Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu! 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Elazığ'da jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 kilo 600 gram esrar ele geçirilirken bir şüpheli gözaltına alındı.

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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu! 7 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 1 Gözaltı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şok Yol Kontrol faaliyeti yaptı.

Yapılan çalışmada narkotik köpeği Zıh, durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak seyahat eden bir şahsa ve bagaj kısmındaki valizine tepki verdi.

Valiz içerisinde yapılan aramada 7 bin 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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