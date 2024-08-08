THY, Paraları Reklama Saçtı: 6 Ayda 2,7 Milyar TL’lik Harcama!

Reklam ve tanıtım için 2023 yılının ilk yarısında 1 milyar 719 milyon TL harcayan THY, 2024 yılına da hızlı başladı. Kurum, 2024 yılının ilk altı ayında reklam ve tanıtım için 2 milyar 732 milyon TL kullandı. Reklam ve tanıtım için 2024’ün ilk yarısında kullanılan para, 1,7 milyar TL’lik reklam harcamasına imza atılan 2023 yılının aynı dönemini 1,5’e katladı.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, THY’nin reklam ve tanıtım için ödediği tutarda yıllar itibarıyla yaşanan artış da dikkati çekti. 2015’te 563 milyon TL, 2017’de 910 milyon TL, 2019 yılında ise 994 milyon TL olan THY’nin reklam harcaması, Ocak 2021-Mart 2024 döneminde yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2021: 696 milyon TL

• 2022: 1 milyar 847 milyon TL

• 2023: 4 milyar 694 milyon TL

• 2024 (Ocak-Haziran): 2 milyar 732 milyon TL

THY’nin, Ocak-Haziran 2024 dönemine yönelik diğer bazı gider kalemlerine de mali raporda yer verildi. Kurumun altı aylık kira gideri 417 milyon TL, müşavirlik ve danışmanlık gideri ise 442 milyon TL olarak gerçekleşti. Bakım için kullanılan kaynak ise kayıtlara 16 milyar 313 milyon TL olarak geçti. Kurumum çağrı merkezi hizmet alımı için kullandığı kaynağın ise 535 milyon TL olduğu bildirildi.