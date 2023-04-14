Şanlıurfa'da iş insanının cesedi kuyuda bulundu!

Şanlıurfa’da kayıp olarak aranan iş insanı Kadir Önkol'un cesedi, jandarma ekipleri tarafından kırsaldaki bir kuyuda bulundu.

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Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde çırçır fabrikası olan Kadir Önkol(53), Uysallı kırsal Mahallesi'ne bağlı Kovalı mezrasındaki evine gitmeyince ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Şahsı bulmak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Köseveli Mahallesi yakınlarında aracını buldu.

KAN İZLERİ DEHŞETİ ORTAYA ÇIKARDI

Araç çevresinde inceleme yapan ekipler, üzeri toprak ile kapatılmış kan izlerine ulaştı. Jandarmanın takip ettiği kan izleri ekipleri 100 metre ilerideki bir kuyuya götürdü. Kuyunun içerisini kontrol eden ekipler, şahsın cansız bedenine ulaştı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Kuyudan çıkartılan ceset, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Araç ve kuyu çevresinde ipucu arayan ekipler, cinayete kurban gittiği tahmin edilen şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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