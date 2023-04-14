Meral Danış Beştaş'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

Erzurum’un Karayazı ilçesinde içinde bulunduğu aracın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu yaralanan HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, ameliyat oldu.

Meral Danış Beştaş'ın sağlık durumu hakkında yeni gelişme!

HDP Grup Başkan Vekili ve Yeşil Sol Parti Erzurum milletvekili adayı Meral Danış Beştaş, seçim çalışmaları için geldiği Erzurum’un Karayazı ilçesinde içinde bulunduğu aracın virajı alamayarak şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

Erzurum’da yapılan tetkiklerde sırtında kırık tespit edilen Danış, Ankara İbni Sina Hastanesi’ne kaldırılarak, ameliyata alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

HDP’den yapılan açıklamada Beştaş’ın genel durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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