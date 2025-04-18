Şanlıurfa'da Feci Kaza: 4 Polis Yaralı!

Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timleri ile sivil aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 polis memurunun yaralandı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kaza sonucunda yaralanan polislerin sağlık durumunu yakından takip etmek ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Atilla Aksoy, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı meslektaşlarımızı ziyaret edip, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Kaza sonucu tedavi gören meslektaşlarımıza acil şifalar dileriz."

Kaynak: AA