Şanlıurfa'da Feci Kaza... 3 Ölü, Bir Ağır Yaralı

Şanlıurfa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada amca çocukları olan 3 genç hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

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Şanlıurfa'da Feci Kaza... 3 Ölü, Bir Ağır Yaralı
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Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Birecik karayolunun 20’nci kilometresindeki Arat Dağı mevkisinde meydana geldi. Şanlıurfa ve Gaziantep yönlerinden gelen, sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 2 otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole savrulurken, otomobillerden biri takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KUZEN ÖLDÜ, BİR AĞIR YARALI

Ekiplerin müdahalesiyle araçlardan çıkarılan Mehmet Korkmaz ve Salih Akgöz, ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Takla atan araçta bulunan Hüseyin Korkmaz (23) ve Yasin Korkmaz (24) ise tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Korkmaz da (18) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Şanlıurfa Trafik kazası
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