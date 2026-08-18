Dosyaya Bilirkişi Raporu Sunuldu, Rasim Ozan Kütahyalı Tahliye Edildi

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"Yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarından tutuklu bulunan TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı hakkında önemli gelişme yaşandı. Odatv'nin haberine göre Kütahyalı'nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak' tutukluluğa itiraz etti. Ayrıca dosyaya sunulan bilirkişi raporu sonrası tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli 21 ilde “yasa dışı bahis”, “nitelikli dolandırıcılık”, “rüşvet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddialarına yönelik soruşturma kapsamında 18 Mayıs 2026’da tutuklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi