Trabzon'da Hareketli Dakikalar: Emniyet Müdürlüğü Bahçesine İHA Düştü

Trabzon'da Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün bahçesine insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim düştü. Patlamada can kaybı ya da yaralanma olmadı.

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Olay, saat 19.30 sıralarında Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait araçların bulunduğu alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle düşen İHA, araçların üzerine çarptıktan sonra patladı. Patlamada 3 araçta hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Trabzon'da Hareketli Dakikalar: Emniyet Müdürlüğü Bahçesine İHA Düştü - Resim : 1

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine ilk belirlemelere göre İHA olduğu değerlendirilen bir cisim düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup park halindeki üç araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından ilgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: İHA

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Trabzon İnsansız Hava Aracı
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