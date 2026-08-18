Trabzon'da Hareketli Dakikalar: Emniyet Müdürlüğü Bahçesine İHA Düştü

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Olay, saat 19.30 sıralarında Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait araçların bulunduğu alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle düşen İHA, araçların üzerine çarptıktan sonra patladı. Patlamada 3 araçta hasar meydana gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesine ilk belirlemelere göre İHA olduğu değerlendirilen bir cisim düştüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Meydana gelen olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup park halindeki üç araçta maddi hasar meydana gelmiştir. Olayın ardından ilgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alınmış, olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: İHA