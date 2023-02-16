Depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, ağır hasar gören binaların yıkımına başlandı.

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Depremde ağır hasar alan binaların yıkımına başlandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve sayısı 200'e yaklaşan ekiple kent genelinde hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor.

Kentte ilk olarak, depremden ağır hasar gören 5 katlı 12 bloktan oluşan Mavikent Sitesi'nde yıkıma başlandı. Yıkımına başlanan binalarda kalanlar ise alınan güvenlik şeridinin arkasında evlerinin yıkılışlarını izledi.

Söz konusu yerde oturan Yakup O., deprem gecesi çok büyük bir sarsıntıyla uyandığını ve büyük bir korkuyla kendilerini korumaya aldıktan söyledi.

Kaynak: AA

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