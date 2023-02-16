Mansur Yavaş'tan çağrı: Depremzede vatandaşlar için “Yemek Ver” dayanışma kampanyası

Başkentlilerle depremzede vatandaşlar arasında dayanışma köprüsü kuran Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘YemekVer’ kampanyasını başlatıyor.

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Mansur Yavaş'tan çağrı: Depremzede vatandaşlar için “Yemek Ver” dayanışma kampanyası

Başkentlilerin yemekver.org internet adresi üzerinden vereceği kahvaltı ya da yemek paket siparişleri, ABB aracılığıyla AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan depremzede vatandaşlara ulaştırılacak.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından memleketlerini terk etmek zorunda kalan depremzede vatandaşlara kucak açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir destek kampanyası için harekete geçti.

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin yaşandığı ilk günden beri Başkentlilerle afetzede vatandaşlar arasında dayanışma köprüsü kuran ABB, şimdi de ‘YemekVer’ destek kampanyasına hazırlanıyor.

MANSUR YAVAŞ DUYURDU

Yeni destekle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara’ya gelen depremzedelerimize günlük kahvaltı ve yemek paketleri içeren #YemekVer kampanyamızı başlatıyoruz. Bugüne dek iyilikle yüzlerce kişinin yüzünü güldürdünüz. Şimdi hepinizi yine sofralara bereket olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

 DESTEK OLMAK İSTEYEN BAŞKENTLİLERE 3 SEÇENEK

Kentlerine gelen depremzede vatandaşlara destek olmak isteyen Başkentliler “yemekver.org” adresi üzerinden sipariş verebilecek. Destek kampanyası kapsamında; kahvaltı paketi 25 TL, yemek paketi 50 TL ve kahvaltı+yemek paketi 75 TL olmak üzere 3 farklı seçenek bulunuyor. İnternet adresi üzerinden sipariş verilmesinin ardından Belpa Mutfak’ta hazırlanan günlük kahvaltı ve yemek paketleri ABB aracılığıyla AŞTİ’ye gelen ya da Başkent 153 üzerinden başvuruda bulunan afetzede vatandaşlara ulaştırılacak.

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