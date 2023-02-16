Haluk Levent, 1999'da kurtardığı depremzede ile 2023'te can kurtarıyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem tüm Türkiye'nin canını yaktı. Binlerce yurttaşımızın öldüğü depremde sahada yardım çalışmalarına katılan isimlerden biri de şarkıcı Haluk Levent oldu.

1999 Düzce depreminde yine kurtarma ekibinde olduğunu söyleyen Levent, o günlerde kurtardığı Taha Bakıcı ile sahada karşılaştı. Bir fotoğraf karelerini paylaşan Levent, şunları söyledi:

İnanılmaz duygu doluyum. 1999 Düzce depreminde benim de içinde bulunduğum kurtarma ekibi Hastane caddesindeki vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışmıştık. Onlardan biri Taha Bakıcı idi. Onu ve ailesini kurtarmıştık. Şimdi yanıma geldi. Ve birlikte yaraları sarmaya çalışacağız.