Soylu'nun şirketi, Türkiye’nin en büyük beşinci sigorta şirketinden acentelik vekaletnamesi aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kendi paylarını yaklaşık dokuz ay önce aile üyelerine devrettiği ve müdürlük görevinden ayrıldığı aile şirketi Engin Sigorta, prim üretimi açısından Türkiye’nin en büyük beşinci sigorta şirketi Bupa Acıbadem Sigorta’dan acentelik vekaletnamesi aldı.

Medyascope'tan Okan Yücel'in haberine göre Ticaret Sicili Gazetesi’nde bugün (15 Şubat) yayımlanan gelişmeye göre Engin Sigorta, Bupa Acıbadem Sigorta adına sigorta teklifleri almaya ve aracılıkta bulunduğu sözleşmelerle ilgili tebligatı kabul etmeye ve şirket adına imzalamaya yetkili kılındı. Vekaletnamenin alındığı tarih ise 27 Ocak 2023 olarak açıklandı.

2018’de Türkiye’nin ikinci en büyük sigorta şirketi olan Acıbadem Sigorta, o yıl İngiltere merkezli uluslararası sağlık şirketi Bupa tarafından satın alınmıştı. 2002’de Acıbadem Sağlık Grubu ile ilk işbirliğini yapan şirket, 2013’te ise Malezyalı bir yatırım fonuna satılmıştı.

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB) açıkladığı verilere göre Bupa Acıbadem Sigorta, geçen yılın bu döneminde en çok prim üreten beşinci sigorta şirketiydi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve oğlu Engin Levent Soylu, Ocak 2021’de de Esigortan Sigorta isminde ortak bir sigorta şirketi daha kurmuşlardı.