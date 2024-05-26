Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması: Eski duruma döneceğiz

Yeşilada ayrıca şunları ekledi:

"Dolar/TL kuru 30 seviyelerine kadar düşmek zorunda kalabilir. Bu, dış kaynaklı enflasyonun ve maliyet enflasyonunun etkilerinin bir kısmını telafi edecek. Muhtemelen asgari ücrete zam yapılmayacak ve bu da maliyet enflasyonu baskılarını azaltacak."