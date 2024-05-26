Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması: Eski duruma döneceğiz
Atilla Yeşilada, dolar ile ilgili yaptığı analizinde, "Yaz aylarında enflasyon azalacak, ancak kış geldiğinde enflasyonun tekrar artışa geçtiğini göreceğiz. Kış aylarında enflasyon yükseldiğinde, insanlar yeniden dövize yönelmek isteyecek ve eski duruma döneceğiz" dedi.
Ekonomist Atilla Yeşilada’dan yeni bir dolar analizi geldi.
Yatırımcılar, dolar ve altın piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle endişe yaşıyor. Atilla Yeşilada, yaz aylarında doların nasıl bir yol izleyeceği konusunda öngörülerde bulundu.
'ESKİ DÖNEME GERİ DÖNECEĞİZ'
Enflasyonun yıllık bazda yüzde 70'e yaklaşması, ekonomik tedbirlerin doların hareketini etkilediğini gösteriyor. Yaz aylarında enflasyonun düşüş eğiliminde olacağı belirtiliyor.
Atilla Yeşilada, önümüzdeki altı ayın kritik olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:
"Yaz aylarında enflasyon azalacak, ancak kış geldiğinde enflasyonun tekrar artışa geçtiğini göreceğiz. Kış aylarında enflasyon yükseldiğinde, insanlar yeniden dövize yönelmek isteyecek ve eski duruma döneceğiz."
‘MALİYET ENFLASYONU BASKILARINI AZALTACAK’
Merkez Bankası'nın yaz aylarında Türk lirasının değer kazanmasını önlemeye çalışacağını ifade eden Yeşilada, doların 32,34 seviyelerinde tutulacağını belirtti.
Yeşilada ayrıca şunları ekledi:
"Dolar/TL kuru 30 seviyelerine kadar düşmek zorunda kalabilir. Bu, dış kaynaklı enflasyonun ve maliyet enflasyonunun etkilerinin bir kısmını telafi edecek. Muhtemelen asgari ücrete zam yapılmayacak ve bu da maliyet enflasyonu baskılarını azaltacak."