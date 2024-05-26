Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı: En yüksek kira artışı ne zaman olacak?

Kağıt üzerinde zaten uygulanmayan ve ev sahibi ile kiracılar arasında yoğun bir tartışmaya sebep olan yüzde 25 kira sınırı, 2 Temmuz'da kalkıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında kira artışında yüzde 25 sınırının devam etmesine gerek olmadığını belirtmişti.

Ev sahipleri ve kiracılar arasındaki davaların ana konularından biri olan kirada yüzde 25 sınırının kalkması, yeni dönemin nasıl olacağı konusunda soru işaretlerini getirdi.

Cumhuriyet'ten Remiz Akkök'e konuşan Gayrimenkul Uzmanı Ufuk Tetik, yeni kiralama işlemlerinde yüksek artışlar beklediğini ifade etti.

Tetik, Mayıs ayında enflasyonun yüzde 70-75 seviyelerinde zirve yapmasının öngörüldüğünü ve ilk kez ev kiralayacakların yüksek fiyatlarla karşılaşacağını belirtti.

HANGİ AYDA EN YÜKSEK KİRA ARTIŞI GÖRÜLECEK?

Ufuk Tetik, yüzde 25'lik kira artış sınırının kaldırılmasıyla en yüksek zam oranlarının ağustos ayında olacağının tahmin edildiğini kaydetti.

Tetik, Mayıs ayında yüzde 70 civarında zirve yapması beklenen enflasyonun yaz aylarında düşmesiyle birlikte kira artışlarının yüzde 60-65 aralığında olacağını öngörüyor.

'KİRACININ ON YIL BOYUNCA TAHLİYE EDİLMESİ ZOR'

2 Temmuz 2024'te kira artışlarına uygulanan yüzde 25 sınırının kaldırılması beklenirken, bu değişikliğin tahliye süreçlerine etkisi merak konusu.

Tetik, ev sahiplerinin gerekçesiz tahliye yapamayacağını belirtti ve şöyle konuştu:

"Kira sözleşmeleri genellikle bir yıllıktır. Bir yılın sonunda bu sözleşme süresiz hale gelir ve bazı özel durumlar hariç, ev sahibi kiracıyı 10 yıl boyunca tahliye edemez. Düşük kira, Türkiye'de yaygın tahliye nedenlerinden biridir. Devlet, 5 yılın sonunda kira tespit davası açarak bölgedeki emsal kira bedellerine göre kirayı güncelleme imkanı tanır, ancak bu tahliye anlamına gelmez. Bu nedenle ev sahipleri, kira sözleşmesi imzalarken kiracıdan tahliye taahhütnamesi alır. Bu taahhütname, belirli bir süre sonunda kiracının evi boşaltmasını şart koşar. Eğer böyle bir taahhütname yoksa, ev sahibi kiracıyı 10 yıl boyunca gerekçesiz tahliye edemez."