Korsan yazılımla milyonlarca liralık vurgun: Tutuklandı

Kırıkkale’de vatandaşların bilgisayarlarına ve cep telefonlarına korsan yazılım göndererek banka bilgilerini ele geçirip, milyonlarca lira vurgun yapan bir şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Korsan yazılımla milyonlarca liralık vurgun: Tutuklandı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "bilişim sistemlerini kullanarak" hırsızlık suçunu işleyen A.Ş.T.’nin (33) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yahşihan ilçesindeki evinde gözaltına alınan A.Ş.T.’nin milyonlarca lira para transferi yaptığı ve 57 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca, şüphelinin fotoğrafının olduğu Z.S. adına düzelenmiş sahte sürücü kimliği, şarjör ve 67 fişek, 4 cep telefonu ve 13 sim kart, 20 sim kart bloğu, bilgisayar kasası, 4 harddisk, 10 flashbellek, 2 hafıza kartı, 60 ödeme kuruluşu kartı, 13 banka kartı, askeri süngü, 76 sahte altın, 68 gram esrar, 35 gram metamfetamin, 19 uyuşturucu hap, 3 pipe ve dijital saat ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş.T., çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Kaynak: İHA

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