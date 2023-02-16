Osmaniye'de yardım çalışması yürüten TKP'liler gözaltına alındı | Kemal Okuyan: Bu kadar acının ortasında acizliklerini bu şekil mi kapatacaklar?

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 6 Şubat sabahı 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkıma uğrattı. Açıklanan son resmi verilere göre, 36 bin 187 kişi yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Osmaniye’de yardım faaliyetlerinde bulunan Türkiye Komünist Parti (TKP) üyesi 10 kişi gözaltına alındı. Partiden yapılan açıklamada, "Dün akşam geç saatlerde Osmaniye’de dayanışma noktalarından birine çok sayıda polis tarafından 'AFAD malzemelerinin çalındığı' iddiasıyla girilip zor kullanılarak ve iletişim hakları kısıtlanarak 10 arkadaşımız gözaltına alındı" denildi.

TERS KELEPÇE İLE GÖZALTINA ALDILAR

Gerçek Gündem’e konuşan Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, dayanışma gösterdikleri mahalleyi onlarca polisin kuşattığını belirterek “Sanki büyük bir olay varmış gibi, arkadaşlarımızı yere yatırarak, ters kelepçe ile gözaltına aldılar” dedi.

Okuyan, şunları kaydetti:

“Osmaniye, Yunus Emre Mahallesi oldukça yoksul bir mahalle. Oradaki çalışmaları yürüttüğümüz yer bir arkadaşımıza ait bahçeli bir konut. Bunu polis de biliyor, depremden bu yana 10 gündür oradayız. Dün gece 60- 70 polis mahalleyi kuşatarak, büyük bir olaya müdahale ediyormuş gibi çalıştığımız alana geldiler, arkadaşlarımızı ters kelepçe ile yere yatırıp, gözaltına aldılar.”

İNSANLARI ENKAZDAN KURTARAMADILAR DAYANIŞMA İLE UĞRAŞMASINLAR

Okuyan, Türkiye Komünist Partili 10 kişiye önce “AFAD’ın erzaklarını çalma” suçlamasının yapıldığına vurgu yaparak “Sonra bu saçmalığı diretemediler, ‘yaptığınız çalışma ile devleti aciz gösteriyorsunuz’ dediler. Bu suçlamayı da bıraktılar. En son arkadaşlarımızı, polise mukavemetten savcıya çıkarttılar” diye konuştu.

Okuyan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Devletin ya da siyasi iktidarın acizliği bizim gösterebileceğimiz bir şey değil. O acizliği bu ülkeye zaten yaşattılar. Görüntüleri izledim. Yurttaşlar da şaşkın. Bunca polis niye gelmiş, amaçları ne? Hakikaten bir korku filmi çevrilmeye devam ediliyor. Bu kadar acının ortasında acizliklerini bu şekil mi kapatacaklar? Yani enkaza yetmeyen gücünü, TKP ya da başkası, dayanışma gösteren insanlar üzerinde mi kullanacaklar? İnsanları enkazdan çıkarmayı beceremediler, dayanışmayla uğraşmasınlar. Buna toplumdan çok sert tepki gelir.”

Kaynak: Gerçek Gündem