Sancaktepe'de Sokak Ortasında İnfaz: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
İstanbul Sancaktepe’de seyir halindeki bir otomobile kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerinde 18 kovan bulunurken, kurşunların hedefi olan araç sürücüsü hayatını kaybetti.
Olay, saat 13.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Sultangazi Caddesi’nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün bulunduğu 34 PSA 572 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
18 KOVAN BULUNDU
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 18 boş kovan bulundu. Cadde ve çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, saldırının ardından kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sürücünün cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin saldırının nedenini ve şüphelilerin kimliğini belirlemeye yönelik çalışması sürüyor.
Kaynak: DHA