Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitim Camiasına 'PISA' Tebriği

PISA 2025’te Türkiye’nin 3 alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke olması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan tebrik mesajı geldi. Erdoğan, başarıda emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velileri kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Eğitim Camiasına 'PISA' Tebriği
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Türkiye, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarında fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik mesajı geldi. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Türkiye, PISA 2025’te üç farklı alanda OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu. Eğitime verdiğimiz önemin bir sonucu olan bu başarıda emeği geçen tüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velilerimizi ve eğitim camiamızın tamamını tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha nitelikli, daha öz güvenli, daha donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Haber Merkezi

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