Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve evinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Gözaltı

Samsun'da bir kişi uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı. Bafra ilçesi Altınyaprak Mahallesi'nde polis tarafından E.D. (41) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Evde yapılan aramada 2 kilo 250 gram bonzai (sentetik kannabinoid) elde edilebilen 75 ml sıvı madde, 780 gram tütüne emdirilmiş sentetik kannabinoid, 252 adet sentetik ecza, 100 gram skunk, 1,95 gram kenevir tohumu, 0,10 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet tabanca fişeği bulundu. Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Uyuşturucu Operasyon
Son Güncelleme:
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
Yasadışı Bahis Operasyonunda Yeni Perde, Gözaltılar Var Yasadışı Bahis Operasyonunda Yeni Perde, Gözaltılar Var
6 Şubat’ta Polis Telsizindeki En Acı Anons Ortaya Çıktı! Sesi Titredi, Tekrar Edemedi Polis Telsizindeki En Acı Anons
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Büyük Depremlerin Yıl Dönümünde Prof. Dr. Görür'den Kritik Uyarılar: O İlleri İşaret Etti... 'Bütün Veriler Gösteriyor, 7'den Büyük Deprem Kesin Olacak' O İlleri İşaret Etti! '7'den Büyük Deprem Kesin Olacak'
Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu Darphane'den UTTS Açıklaması: Çip ve Fiyatlandırmaya Son Noktayı Koydu
Meteoroloji'den Yola Çıkacaklara Uyarı: Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, Kuvvetli Kar Var Sıcaklık 10 Derece Birden Düştü, 17 İl İçin Sarı Alarm
Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı Yeni Yılın En Değerli Şirketleri Netleşti! Rekor Kayıp Yaşadı
14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor 14 Bin Lirayla Yeni Bir İş Kurdu, Şimdi 6 Milyon Dolar Kazanıyor! Teklif Üstüne Teklif Yağıyor