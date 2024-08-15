Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Samsun'da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, 14 bin 530 TL para ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Havza ilçesinde 5 şahsın araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 171,51 gram metamfetamin, 104 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy, 0,23 gram kokain, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
5 GÖZALTI
Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 530 TL'ye el kondu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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