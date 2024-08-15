Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Havza ilçesinde 5 şahsın araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramada 171,51 gram metamfetamin, 104 adet sentetik ecza, 3 adet ecstasy, 0,23 gram kokain, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

5 GÖZALTI

Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14 bin 530 TL'ye el kondu. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA