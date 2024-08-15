Yolcu Otobüsüne Baskın: Lazer Epilasyon Cihazından Çıkanlar Şoke Etti!

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde operasyon düzenledi.

Bir yolcu otobüsünde narkotik madde köpeği 'Milon'un lazer epilasyon cihazına verdiği tepki sonrası yapılan aramalarda 15 kilogram 100 gram esrar (skunk) maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA