Tır İle Motosiklet Çarpıştı, Sürücüsü Öldü

Hatay'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Tır İle Motosiklet Çarpıştı, Sürücüsü Öldü

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Adabucak Mahallesi Reşit İhsan Bahadırlı Caddesi üzerinde saat 07.15 sıraların Yusuf C. idaresindeki tır ile İsmail Es idaresindeki motosiklet çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

Tırın sol ön far kısmına çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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Hatay Trafik kazası
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