Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Gözaltılar Var
Samsun'da kaçakçılık ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde operasyon düzenledi.
4 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tabanca fişeği ve 20 tane kartuş ele geçirdi.
Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
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