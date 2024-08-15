Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Gözaltılar Var

Samsun'da kaçakçılık ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Gözaltılar Var

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde operasyon düzenledi.

4 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tabanca fişeği ve 20 tane kartuş ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yakalanmamak İçin Cinsiyet Değiştirmiş... Dolandırıcı Kadın, Erkek Kılığında YakalandıYakalanmamak İçin Cinsiyet Değiştirmiş... Dolandırıcı Kadın, Erkek Kılığında YakalandıGüncel

İstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: Ruhsatsız Silah, Mermi ve Çelik Yelek Ele Geçirildiİstanbul'da Suç Örgütüne Operasyon: Ruhsatsız Silah, Mermi ve Çelik Yelek Ele GeçirildiGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Operasyon
Son Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı Açıkladı: Türkiye'de Maymun Çiçeği Kısıtlaması Gelecek mi? Türkiye'de Maymun Çiçeği Kısıtlaması Gelecek mi?
TBMM'de Sandalye Sayısı Değişti TBMM'de Sandalye Sayısı Değişti
Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor Aydın'da Üretiliyor, Fiyatı Altınla Yarışıyor: Üretici Mutlu, Tüketicinin Cebini Yakıyor
Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı Türk doktor keşfetti, prostat biyopsisi artık kabus olmaktan çıktı
ÇOK OKUNANLAR
SONAR’ın VIP Anketi: Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor Erdoğan Düşüşte, Özel 74 Yıl Sonra İlki Gerçekleştiriyor
Sokak Röportajının Ardından Tutuklanan Kadın Konuştu: 'Görüşlerimi Açıklamaya Devam Edeceğim, Beni Korkutamazlar' 'Elin Arap'ı Öldü Diye Ben Neden Yas Tutuyorum?' Demişti
Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na Cevap
Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın! Aynı Aileye Ait Otobüs ve Lüks Yatta Eş Zamanlı Yangın!
Arif Çetin Cephesinden İlk Çıkış: 'Bizler Yeniçeri Değiliz!' İstifa Geriliminde İlk Çıkış... 'Yeniçeri Değiliz!'