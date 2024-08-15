Samsun'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: Gözaltılar Var

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ve Tekkeköy ilçelerinde operasyon düzenledi.

4 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 8 adet tabanca fişeği ve 20 tane kartuş ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA