Samsun’da Uyuşturucu Baskını, Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Samsun’da Uyuşturucu Baskını, Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım, Bafra ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Samsun’da Uyuşturucu Baskını, Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi - Resim : 1

Operasyon kapsamında aramalarda bin 79 adet sentetik ecza, 106 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 7 tabanca fişeği bulundu.

Samsun’da Uyuşturucu Baskını, Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi - Resim : 2

Olayla ilgili 6 kişi yakalanırken, açılan soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

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