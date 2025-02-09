Samsun’da Uyuşturucu Baskını, Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi
Samsun'da polis tarafından 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım, Bafra ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında aramalarda bin 79 adet sentetik ecza, 106 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 7 tabanca fişeği bulundu.
Olayla ilgili 6 kişi yakalanırken, açılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA