Samsun’da Uyuşturucu Baskını, Çok Sayıda Hap Ele Geçirildi

Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında İlkadım, Bafra ve Canik ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında aramalarda bin 79 adet sentetik ecza, 106 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 10 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 7 tabanca fişeği bulundu.

Olayla ilgili 6 kişi yakalanırken, açılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA