Jandarma Harekete Geçti: Uyuşturucu Kullanan 9 Kişi Yakalandı

Aydın’da jandarma ekipleri 5 ilçede uyuşturucu satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Jandarmanın yakaladığı 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Harekete Geçti: Uyuşturucu Kullanan 9 Kişi Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre Çine, Efeler, Germencik, Koçarlı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmada E.Ç., M.D., B.H., S.G., R.D., H.A., A.O.U., U.A. ve E.A. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ayrıca Efeler ilçesinde E.A. ve Söke ilçesinde U.A. isimli şüpheli şahısların üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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