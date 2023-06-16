Doktora saldırırıp hastaneyi birbirine kattılar

Samsun’da akrabalar arasında çıkan ve 7 kişinin silahla yaralandığı olayda, yaralılar ve yakınları hastanedeki bir doktora saldırırken, hastanede bulunan eşyalara da zarar verdiler.

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Doktora saldırırıp hastaneyi birbirine kattılar

Samsun’da, Terme ilçesinin Bafracalı Mahallesi’nde, akrabalar arasında husumet yüzünden çıkan kavga, karşılıklı silahlı çatışmaya döndü. Av tüfeklerinin ateşlenmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı olayda yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesine, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Gazi Devlet Hastanesine, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar taşkınlık yaptı. Yaralılar ve yakınları acil servisi birbirine katarken, hastanenin müşahede alanındaki eşyalar ve sedyelere zarar verdiler. Yaralılar ve yakınlarının hastane personellerine zor anlar yaşattığı olaya, polisin müdahalede bulundu. Yaralılardan Nazlıbey E.’nin Çarşamba Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Ekrem Ekrem Kayaalp’e saldırarak yaraladı. Yaralı doktor ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

VALİ SALDIRIYI KINADI, ADLI VE İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Doktora saldırma olayıyla ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, konu hakkında yaptığı yazılı açıklamada, “Çarşamba Devlet Hastanemizde görevli doktorumuz Ekrem Kayaalp’e yapılan saldırıyı kınıyor, kıymetli doktorumuza acil şifalar diliyor, tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, konunun yakinen takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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