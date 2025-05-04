Samsun'da Panelvan Devrildi! 2 Kişi Yaralandı
Samsun'da panevanın devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı.
Gökçeboğaz Mahallesi'nde, Kemal K. idaresindeki 57 EH 040 plakalı panelvan, köprü ayağından düşerek devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan Aynur D, Bafra İtfaiyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralanan sürücü ile Aynur D. Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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