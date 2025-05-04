Motoru Devrilen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu

Gaziantep’te motorunun devrilmesi sonucu yaralanan 74 yaşındaki Mehmet S. hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Motoru Devrilen Yaşlı Adam Hastanelik Oldu

Gaziantep’te Mehmet S. kullandığı motorunun devrilmesi sonucu yaralandı.
Gaziantep’in İslahiye ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde Mehmet S. (74) kontrolündeki 27 SP 634 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetmesi sebebiyle kaza meydana geldi.

Kazada sürücü 74 yaşındaki Mehmet S. yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü İslahiye Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor Ne Karbonat Ne de Kimyon! Kuru Fasulyenin Gazını Anında Yok Ediyor
Balık Ağına Dolanan Yılanı İtfaiye Kurtardı Balık Ağına Dolanan Yılanı İtfaiye Kurtardı
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
Kırklareli'nde Hıdırellez Kutlaması İçin Ateş Yakıldı Kırklareli'nde Hıdırellez Kutlaması İçin Ateş Yakıldı
ÇOK OKUNANLAR
SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı, Emeklinin Kaderini Belirleyecek Oran Açıklanacak SSK BağKur ve Tüm Emekleriler için Kritik Gün! Geri Sayım Başladı
İslam Memiş'ten Gram Altın Uyarısı: Hazır Olun İslam Memiş'ten Gram Altın Uyarısı: Hazır Olun
Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak Mahfi Eğilmez: Sert Artış Olacak
Her Anını Son Anıymış Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu Her Anını Son Anıymış Gibi Yaşayan Burçlar Belli Oldu
Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor: Dokunan Şimdi Yandı Elektrik Sayaçlarında Yeni Dönem Başlıyor! Dokunan Yandı