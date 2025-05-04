Kırklareli'nde Hıdırellez Kutlaması İçin Ateş Yakıldı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde baharın gelişini temsil eden "Hıdırellez ateşi" yakıldı.

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Kırklareli'nde Hıdırellez Kutlaması İçin Ateş Yakıldı

Kuştepe köyünde yaşayan Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses tarafından futbol sahasında Hıdrellez etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla ve Gürses tarafından "Hıdırellez ateşi" yakıldı.

Daha sonra kadınlar ateşin etrafında müzik eşliğinde eğlendi. Bazı katılımcılar da ateşin üzerinden atladı.

Gürses, Hıdırellez'in bir Balkan geleneği olduğunu söyledi. Bugün baharın uyanışını kutladıklarını ifade eden Gürses, "Ateşimizi yaktık, müziğimizi açtık, Hıdırellez'i kutluyoruz. Köy halkı olarak şifalanmak için güzel dileklerimizi mevsime sunmak için bir araya geldik. Oldukça da güzel zaman geçiriyoruz. Müziğimiz var, halayımız var, ateşimiz var, doğa içerisindeyiz. Gerçekten çok mutluyuz. İnşallah bahar, yaz bize şifasıyla gelir. " diye konuştu.

Kaynak: AA

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