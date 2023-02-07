Samsun'da otelini depremzedelere açtı: 'Ne kadar kalacaklarının hiç önemi yok'

Samsun’da Otel 1919'un sahibi Serhat Türkel, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen vatandaşlara otelinin kapılarının açık olduğunu belirterek, "Depremde barınma sorunu yaşayan depremzedeleri kendi evleri gibi rahat edecekleri şekilde ağırlamak isteriz. Zamanın hiç önemi yok, ne kadar kalacaklarının hiç önemi yok, bizler varız, kendi evlerindeki gibi hissettirebilmek için elimizden geleni yapacağımıza inansınlar" dedi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olmak üzere ve çevredeki 10 ili kapsayan, 7,7 ve 7,6 şiddetlerinde depremler nedeniyle dışarıda kalan vatandaşlar için otelinin kapılarını açan Otel 1919 sahibi Serhat Türkel, "Depremde barınma sorunu yaşayan depremzedeleri kendi evleri gibi rahat edecekleri şekilde ağırlamak isteriz. Zamanın hiç önemi yok, ne kadar kalacaklarının hiç önemi yok, bizler varız, kendi evlerindeki gibi hissettirebilmek için elimizden geleni yapacağımıza inansınlar" dedi.

Türkel şunları söyledi:

"Bizler de güne korkuyla uyandık. Bizler de panik halinde uyandık. Samsun’un da ciddi anlamda sallandığını öğrendik, sabahın çok erken saatlerinde. Samsun’da korkulacak bir şey olmadığını öğrendiğimizde depremzede vatandaşlarımız için neler yapabiliriz bunu düşündüm. Ortağımı aradım, ortağımı aradığımda telefonu meşgul çalıyordu. Kendisi de aynı zamanda beni arıyormuş. Bir 10 dakika sonra ortağıma ulaştığımda durumu anlattığım zaman otelimizi depremzedelerimize açmamız gerektiğini bunun için ne düşünüyorsun dediğim zaman kendisi de aynı şekilde aynı duygularla seni aradım dedi. Biz de sosyal medya hesaplarımızdan bunu vatandaşlarımıza duyurduk. Bizler Samsun’dan Maraş’a, Adana’ya gitmemiz mümkün olmayacak, buradan neler yapabiliriz, bunu düşündük.

"NE KADAR KALACAKLARININ HİÇ ÖNEMİ YOK"

Bu anlamda da bütün vatandaşlarımıza sizin aracılığınızla, sesleniyoruz. Zamanın hiç önemi yok, ne kadar kalacaklarının hiç önemi yok, bizler varız, kendi evlerindeki gibi hissettirebilmek için elimizden geleni yapacağımıza inansınlar. Buradan da sizler aracılığıyla seslenmek istiyorum, 85 milyon insan tek yürek olmamız gerekiyor. Dilimiz, dinimiz, siyasi görüşümüz, dünyaya bakışımız farklılıklar hiç önemli değil. Tek yürek olma zamanı. Tekstil firmalarına çok çok iş düşüyor. Televizyonlardan izlediğimizde giyim, battaniye ve ısınmayla alakalı teknoloji firmalarına çok iş düşüyor. İş makinaları lazım buradan bizler, neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. Eminim herkes işin bir tarafından tutuyordur ama bizler empati yaptığımız zaman burada perişan oluyoruz. Bizler varız. Teşekkür ediyorum sizlere de. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yakınlarını kaybedenlere baş sağlığı diliyorum. Umarım ilerleyen günlerde tekrar böyle şeyler yaşamayız. Böyle günlerden, böyle felaketlerden ders çıkartmamız gerekiyor."

Kaynak: ANKA