Samsun'da okulda annesini öldüren çocuk tutuklandı

Samsun'da okuyan iki çocuğunu görmeye giden annesini, okulda öldürüp, erkek arkadaşını da okul bahçesinde ağır yaralayan 17 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan babasına ise, elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına yönelik karar verildi.

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Samsun'da okulda annesini öldüren çocuk tutuklandı

Canik ilçesinde eşinden ayrılan ve çocuklarının velayeti boşandığı eşi Ali Ö.’de olan Zerrin Büyük (50), ortaokulda öğrenim gören iki çocuğunu görmek için okula gitti.

Okul idaresinin velayeti babada olan çocuklarını annesinin görmek istediğini telefonla bildirmesi üzerine Zerrin Büyük’ün 17 yaşındaki oğlu A.A.Ö. silahla okula gelip annesini okulun içinde kafasının 2 yerinden tabancayla vurdu.

ANNESİNİN ARKADAŞINI DA VURDU

Okulun bahçesinde bulunan annesinin arkadaşı olduğu ileri sürülen Bilgin İ.’yi (53) de kafasından ve sağ göğsünden vuran çıraklık okulu 10. sınıf öğrencisi A.A.Ö., olay yerinden kaçarak Soğuksu Mahallesi’ndeki evlerine gitti.

ANNE, HAYATINI KAYBETTİ

Oğlunun kafasından vurduğu Zerrin Büyük kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Bilgin İ. ise ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bilgin İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Annesi ve annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişiyi tabancayla vuran A.A.Ö. ile babası Ali Ö. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından kısa sürede evlerinde, suçta kullanılan tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Baba Ali Ö.'nün Cinayet Bürosundaki sorgusu devam ederken, A.A.Ö. ise Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Çocuk Şubede işlemleri tamamlanan A.A.Ö. ile Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan babası Ali Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A.Ö. tutuklanarak Kavak Çocuk Cezaevine gönderilirken, babası Ali Ö. ise elektronik kelepçe takılarak ev hapsi uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İHA

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