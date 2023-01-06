HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen tutuklandı

Muğla'da, hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunduğu belirtilen Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen tutuklandı.

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HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen tutuklandı

Sokak hayvanları için çalışmalar yürüten Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen (58), Muğla'da tutuklandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" ve "basit yaralama"dan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 'Panter' lakaplı, HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen'i emniyete çağırdı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağdelen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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