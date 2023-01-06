Barış Terkoğlu'ndan kendisini hedef alan imam Halil Konakçı'ya videolu yanıt

İmam Halil Konakçı, son dönemde yaptığı provokatif açıklamalarla gündeme geliyor.

Son olarak Gazeteci Barış Terkoğlu, dün Cumhuriyet gazetesine yazdığı köşe yazısında Konakçı'nın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen'e yönelik sarf ettiği sözlere yer verdi.

Terkoğlu yazısında ''Oturup izledim. Konakcı, İşliyen’in attığı mesajı anlattı. Söze de şöyle girdi: “Ahmak adam tweet attı geçen”. “Ulan” diye hitap ettiği İşliyen’den “Kibarlıktan geberip gidecek” diye söz etti. “Münafık” bile dedi. İşliyen’i ağır ifadelerle yerden yere vurdu'' ifadelerini kullandı.

KONAKÇI SAVUNMAYA GEÇTİ

Terkoğlu'nun yazısının ardından Konakçı sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Konakçı açıklamasının ''Mesleği İslam’a, Müslümanlara ve Diyanet’e düşmanlık olan @baristerkoglu

anlamaya kapasiten yeter mi bilmiyorum ama İyi oku bak'' notuyla paylaştı.

TERKOĞLU'NDAN VİDEOLU YANIT

Terkoğlu ise Konakçı'nın İşleyen'e yönelik sözlerini içeren bir video paylaştı.

Terkoğlu videoya ''Sözde Müslüman, vaaz kisvesi altında provokatörlük yapan, tekfir zihniyetli kışkırtıcı, küfürsüz konuşamayan @halil_konakci; hayatında bir kez namuslu ol, yanıt ver! Diyanet Başkan Yardımcısı'na "ahmak adam, münafık, ulan" diye hakaret ettin mi etmedin mi?'' notunu düştü.

Söz konusu video şöyle: