Samsun'da Cankurtaranlar 18 Günde 26 Kişiyi Ölümden Kurtardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan cankurtaran ekipleri, 18 günlük görev süresinde denizde yaşanan çok sayıda olaya müdahale ederek 26 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Samsun'da Cankurtaranlar 18 Günde 26 Kişiyi Ölümden Kurtardı
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Karadeniz’in serin sularında vatandaşların güvenliğini sağlamak için Terme ilçesinden Yakakent ilçesine kadar uzanan sahil hattında görev yapan 75 kişilik cankurtaran ekibi, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tam kapasite çalışmaya başladı. ATV araçlar, kurtarma botları ve jetskilerle donatılmış ekipler, 16 Mavi Bayraklı plajda 7/24 devriye görevini sürdürüyor.

RİP AKINTISINA DİKKAT

Cankurtaranlar özellikle vatandaşların sık sık maruz kaldığı rip akıntısı konusunda uyarılarda bulunurken, emniyet şeridi dışına çıkan deniz tutkunlarını sık sık ikaz ediyor. Buna rağmen zaman zaman yaşanan tehlikeli durumlara karşı hızlı ve etkin şekilde müdahale eden ekipler, 18 gün içerisinde 26 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

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Kaynak: İHA

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